Entre retrocessos e onda verde: Como é a questão do aborto na América Latina

A não legalização do aborto, entretanto, não significa que a prática não ocorra. Pelo contrário: "Leis fortemente restritivas não eliminam o aborto", afirma o Instituto Guttmacher. "Em vez disso, elas tornam mais provável que os abortos que ocorrem sejam inseguros", diz a organização, referência em pesquisa e política sobre saúde e direitos sexuais e reprodutivos.

Isso fica claro nos seguintes números: "Em países onde o aborto é totalmente proibido ou permitido apenas para salvar a vida da mulher, ocorrem 37 abortos a cada 1.000 mulheres de 15 a 44 anos. Enquanto nos países onde o aborto está disponível sem restrições, há 34 abortos a cada 1.000 mulheres" nessa faixa etária, exemplifica a instituição.

"A alta proporção de gestações indesejadas que terminam em aborto (mesmo em países que proibiram totalmente o aborto) ilustra a clara determinação de milhões de mulheres e adolescentes de não aceitar uma gravidez quando não a desejam", analisa o pesquisador do Instituto Guttmacher, Jonathan Bearak.

Onda verde no México

No entanto, há também outras tendências no continente: "No México, fizemos muito progresso, com mais da metade dos estados permitindo agora o aborto dentro de 12 semanas", diz Ramos. Esse movimento tem recebido o nome de "onda verde", em referência à cor dos lenços usados por ativistas pelo direito ao aborto legal, que se tornaram emblemáticos na Argentina e em outros países da América Latina.

Com a adesão de dois novos estados nesta semana, o Estado do México e Chiapas, agora são 19 de um total de 32 estados em que o aborto é descriminalizado no país.