Puccini: entusiasta da tecnologia, Don Juan, gênio da ópera

Assim, no ranking dos compositores de ópera mais populares, ele ganha de longe dos colegas Gioacchino Rossini e Richard Wagner: só mesmo Giuseppe Verdi e Wolfgang Amadeus Mozart são apresentados com mais frequência. Por outro lado, ambos também compuseram bem mais do que ele. Assim, numa média ponderada, é bem possível que o italiano natural de Lucca seja o verdadeiro campeão das casas de ópera.

Alta qualidade musical ou mau gosto popular?

"Na verdade, eu sempre me perguntei por que Puccini é tão bem-sucedido", reflete o musicólogo alemão Arnold Jacobshagen, que acaba de lançar uma biografia do compositor. "Quanto mais eu me ocupei do assunto, mais me convenci que isso se deve, de fato, à qualidade da música, e não ao mau gosto do público – como afirmam as más línguas."

Ele atribui esse imenso êxito a três características principais: em primeiro lugar, Puccini era um perfeccionista extremo, um mestre "do exagero e da moderação". Ou, como ele próprio formulou certa vez: "Um bom músico tem que saber tudo, mas não dar tudo." Até hoje, a precisão técnica de suas partituras assombra regentes, cantores e músicos de orquestra.

Em segundo lugar, ele tinha um excelente senso de teatralidade. "Puccini é o autor trágico mais representado no mundo, ao lado de William Shakespeare, Giuseppe Verdi e Henrik Ibsen", constata Jacobshagen. Ele compunha em colaboração estreita com libretistas escolhidos a dedo e com o editor Giulio Ricordi, a motor por trás da marca Puccini. E assim criou histórias sempre novas e excitantes sobre os temas operísticos clássicos: amor, sofrimento, sacrifício, morte.

Por fim, sua música tem uma capacidade inigualável de falar ao ouvinte de forma drástica e imediata. O historiador britânico Julian Budden, especializado em ópera, confirma: "Nenhum compositor se comunicava tão diretamente com seu público quanto Puccini."