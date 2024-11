Quem tem medo de ser negro? - No Brasil, a maior parte da população parda não se reconhece como negra. Não precisa ser especialista em relações raciais para entender quem esse afastamento beneficia.Às vésperas do último dia 20 de novembro, quando se comemora a Consciência Negra no Brasil, o Datafolha divulgou uma pesquisa sobre racismo e percepção racial da população brasileira. Muitos dados chamaram a atenção, como a manutenção da equação irresolúvel na qual a maior parte da população reconhece o racismo no país, ainda que um número muito pequeno se reconheça racista.

A pesquisa também demonstrou que a maioria dos brasileiros e brasileiras acredita que o racismo tenha aumentado nos últimos anos, ainda que a percepção do que é racismo continue focada nas ações individuais de sujeitos específicos, e não numa dimensão estrutural que englobe as ações e o funcionamento de empresas, instituições e do próprio governo.

No entanto, um dado chamou a atenção da opinião pública: a maior parte da população parda não se reconhece como negra. É importante dizer que, segundo o Censo de 2022, 45,3% da população brasileira se autodeclara parda. Estamos falando de um pouco mais de 92 milhões de pessoas, que atualmente, e pela primeira vez, compõem o maior grupo racial do Brasil.