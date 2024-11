Rússia bombardeia Aleppo, na Síria, pela 1ª vez em 8 anos

Desde setembro de 2015, as forças russas têm lutado ao lado das tropas leais ao presidente sírio, Bashar al-Assad, em uma tentativa de reprimir uma revolta de várias forças rebeldes que se seguiu a uma repressão do governo aos protestos pró-democracia, em sua maioria pacíficos, em 2011.

Escalada

A recente explosão de combates ocorre após um período em que a guerra civil da Síria era considerada amplamente contida.

Assad, com a ajuda de seus aliados Rússia e Irã, conseguiu colocar cerca de dois terços do país novamente sob o controle do governo nos últimos anos, sendo que Idlib, a sudoeste de Aleppo, continua sendo o último reduto rebelde.

De acordo com o diretor do Observatório, Rami Abdel Rahman, os rebeldes assumiram o controle da maior parte de Aleppo sem nenhuma grande resistência por parte das forças do governo, que supostamente se retiraram para uma região nos arredores.

"Não houve combates, nem um único tiro foi disparado, pois as forças do regime se retiraram", disse ele à agência de notícias AFP.