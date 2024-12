Ministro da Defesa alemão anuncia compra de mais submarinos

A Marinha Russa é "extraordinariamente ativa no Oceano Ártico, no Atlântico Norte, e no Mar Báltico representa uma ameaça clara", justificou.

Pistorius espera que o comitê orçamentário do Bundestag – a câmara baixa do Parlamento alemão – aprove o os gastos adicionais com defesa nesta quarta-feira (04/12).

Noruega também interessada

Em 2021, a Alemanha e a Noruega assinaram um contrato conjunto para a compra de seis submarinos com a empresa alemã Thyssen Krupp Marine Systems, sendo dois para a Alemanha e quatro para o país escandinavo.

A Alemanha quer agora aumentar o número de novos submarinos de dois para seis. O ministro da Defesa norueguês, Bjørn Arild Gram, disse nesta segunda que o seu país tem a intenção de aumentar o número de quatro para seis.

O projeto se chama U212 CD e tem como objetivo declarado um projeto comum para submarinos dos dois países. As novas embarcações de guerra terão cerca de 72 metros de comprimento e capacidade para 30 tripulantes.