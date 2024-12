Quem é Yoon Suk, o "Sergio Moro coreano" que declarou lei marcial no país

Político novato, Yoon entrou oficialmente para a vida partidária apenas em 2021, quando se filiou ao Partido do Poder Popular (PPP). No ano seguinte, defendendo uma plataforma conservadora e de combate à corrupção, se candidatou à Presidência e venceu no pleito mais apertado da história coreana, com apenas 0,73% de vantagem.

Antes do pleito, Yoon, de 63 anos, havia ganhado notoriedade atuando como procurador. Ele liderou as investigações que resultaram na condenação de dois ex-presidentes por corrupção – Park Geun-hye e Lee Myung-bak –, o que lhe rendeu a reputação de paladino do combate à corrupção e o impulsionou à carreira política. Além dos ex-presidentes, Yoon atuou na condenação de um herdeiro do conglomerado Samsung e de um ex-presidente da Suprema Corte do país.

Quando foi eleito em 2022, jornais brasileiros compararam sua trajetória a do ex-juiz, ex-ministro e atual senador Sergio Moro.

Tal como Moro, Yoon também chegou a ocupar um cargo governamental antes de se lançar oficialmente na vida partidária. Graças à sua popularidade como procurador, ele foi nomeado em 2017 procurador-geral pelo então presidente Moon Jae-in, do liberal Partido Democrático (PD,.

Mas sua passagem pelo governo – tal como Moro na administração Jair Bolsonaro – foi ruidosa. No cargo, ele lançou acusações contra figuras ligadas ao governo de Moon, incluindo o então ministro da Justiça Cho Kuk, com quem travou vários embates público. Em 2021, deixou o governo e se filiou à legenda rival Partido do Poder Popular.

Durante a campanha presidencial de 2022, Yoon acumulou controvérsia. Ele chegou a afirmar que o feminismo era o maior responsável pela baixa taxa de natalidade da Coreia do Sul e propôs abolir o Ministério da Igualdade de Gênero e da Família.