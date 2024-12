Queda do regime sírio expõe império de drogas da família Assad

Estoques menores de captagon – mas ainda impressionantes – foram encontradas em instalações militares associadas a unidades sob o comando de Maher Assad, segundo relato da AFP. Parte da droga queimava em uma fogueira na base aérea de Mazzeh, agora nas mãos dos combatentes do HTS.

Captagon sustentou o regime de Assad

A receita proveniente da venda do captagon sustentou o governo de Assad durante os 13 anos de guerra civil na Síria e transformou o país no maior Estado narcotraficante do mundo, segundo analistas.

As vendas eram tão expressivas que se tornaram, de longe, o maior produto de exportação sírio, superando todas as exportações legais do país reunidas, de acordo com dados oficiais analizados pela AFP.

Um relatório recente do Observatory of Political and Economic Networks sugere que o captagon gerou mais de 7,3 bilhões de dólares na Síria e no Líbano entre 2020 e 2022 (cerca de R$ 44,2 bilhões nesses três anos).

Analistas também apontam que Assad usava a ameaça dos distúrbios provocados pela droga para pressionar governos árabes. O captagon alimentou uma epidemia de abuso de drogas nos ricos estados do Golfo, mesmo quando o antigo líder buscava maneiras de acabar com seu isolamento diplomático entre seus pares, escreveu o pesquisador do Centro Carnegie para o Oriente Médio, Hesham Alghannam.