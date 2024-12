Corte da ONU conclui audiências de disputa histórica sobre mudanças climáticas

Um dos aspectos mais marcantes do caso é a divisão que surgiu entre os grandes poluidores e o resto do mundo, disse Nikki Reisch, diretora do programa de clima e energia no Center for International Environmental Law (CIEL).

"Os gigantes dos combustíveis fósseis e os grandes poluidores se viram isolados em suas tentativas de varrer para debaixo do tapete sua responsabilidade histórica pela crise climática e alegar que suas obrigações legais começam e terminam com o Acordo de Paris", disse Reisch.

Qual pode ser o impacto de uma decisão da CIJ?

A decisão judicial é esperada no início do próximo ano.

Embora a opinião dos juízes não seja vinculativa, espera-se que tenha amplas repercussões ao esclarecer as obrigações dos Estados segundo o direito internacional.

"A opinião da CIJ pode moldar a trajetória da litigância climática global, abrindo caminho para uma nova era de ações decisivas para enfrentar a crise climática global", disse Joy Reyes, advogada de justiça climática e oficial de políticas no Instituto Grantham da London School of Economics. "Como a corte mais alta do mundo, os procedimentos da corte mundial carregam significativa autoridade e peso moral."