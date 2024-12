Parlamento aprova impeachment do presidente da Coreia do Sul - Primeiro-ministro assume o governo de forma interina. Tribunal Constitucional tem 180 dias para confirmar ou rejeitar destituição de Yoon Suk Yeol.O Parlamento da Coreia do Sul aprovou neste sábado (14/12) o impeachment do presidente Yoon Suk Yeol por ter declarado a lei marcial em 3 de dezembro, com o apoio de membros do próprio partido do presidente.

Todos os 300 deputados da Assembleia Nacional (Parlamento) participaram do processo, com um resultado de 204 votos a favor da moção apresentada pela oposição para destituir Yoon, 85 contra, três abstenções e oito votos inválidos.

Diante do prédio da Assembleia Nacional, em Seul, milhares de pessoas que se reuniram para exigir a destituição de Yoon manifestaram sua satisfação com o resultado do processo.