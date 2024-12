O que aconteceu com a fortuna de Assad, ditador deposto da Síria?

Nesta semana, o jornal britânico Financial Times relatou que entre 2018 e 2019 o Banco Central Sírio enviou um avião com 250 milhões de dólares em dinheiro para o aeroporto de Vnukovo, a sudoeste de Moscou.

"As transferências fora do comum a partir de Damasco ressaltam como a Rússia, um aliado crucial de Assad que lhe emprestou apoio militar para prolongar seu regime, se tornou um dos destinos mais importantes para o dinheiro da Síria, à medida que as sanções ocidentais o empurravam para fora do sistema financeiro", afirmou o jornal.

O Financial Times também relatou anteriormente que os Assad possuiriam pelo menos 18 apartamentos de luxo em Moscou. Entre 2018 e 2019, outros membros da família também compraram ativos na Rússia.

Sírios apelam por restituição de fortuna

Mesmo que os Assad tivessem apenas uma fração da riqueza atribuída a eles por várias organizações, os números ainda seriam um contraste terrível com a situação econômica em que os sírios comuns se encontram.

Desde o início da guerra civil, o Produto Interno Bruto (PIB) do país despencou para cerca de 9 bilhões de dólares e parece fadado a definhar ainda mais em 2024, de acordo com os últimos cálculos do Banco Mundial. "Desde 2022, a pobreza afeta 69% da população, o que equivale a cerca de 14,5 milhões de sírios", avaliam os pesquisadores da instituição internacional.