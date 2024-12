Alemanha exporta cada vez mais armamentos

O GKKE não vê com bons olhos a política de exportação de armas do governo, cuja coalizão – formada pelo Partido Social-Democrata, os Verdes e o Partido Liberal Democrático (FDP) – entrou em colapso há poucas semanas. O principal motivo da desconfiança são, principalmente, os países que recebem esses armamentos. Se uma empresa de armas alemã quiser vender armas no estrangeiro, é necessário obter uma licença de exportação do governo federal.

Nos primeiros nove meses de 2024, o governo aprovou exportações para "países destinatários altamente problemáticos, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Qatar", criticou o especialista em armas Mutschler. Para ele, estes contratos teriam que ser descontinuados. "As exportações de armas para essas ditaduras contribuem para a opressão de suas populações internamente e alimentam um acúmulo de armas em toda a região, com consequências negativas para a segurança de Israel”, afirma o relatório.

Alemanha "importante parceiro armamentista de Israel"

O comitê de especialistas e representantes das Igrejas tem observado atentamente as exportações de armas alemãs para Israel, e aponta "ambivalências em seu próprio posicionamento". Em 2023, as entregas de armas para Israel aumentaram acentuadamente, atingindo 326,5 milhões de euros, ou seja, dez vezes mais do que em 2022. Isso incluiu 3.000 armamentos antitanque portáteis e 500.000 cartuchos de munição para armas pequenas.

Muitas das licenças foram aprovadas após os ataques terroristas do grupo islamista Hamas em Israel, em 7 de outubro de 2023. "A Alemanha é um importante parceiro armamentista de Israel, especialmente quando se trata de navios e submarinos, que fortalecem a capacidade de defesa israelense”, explicou o prelado Karl Jüsten, o presidente católico do GKKE. O comitê sublinha a "responsabilidade especial da Alemanha pela segurança de Israel e seu direito à autodefesa".

No entanto, a aprovação das licenças estipula que Israel também deve obedecer as leis internacionais de direitos humanos e se comprometer a não atacar alvos civis.