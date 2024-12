Europa prepara planos para a Ucrânia antes da posse de Trump

Trump pressiona por acordo

O retorno do imprevisível republicano Donald Trump à Casa Branca em janeiro deve abalar as relações transatlânticas, principalmente no que diz respeito ao apoio do Ocidente à Ucrânia. Trump tem prometido acabar imediatamente com a guerra, sem até agora especificar como.

Trump indicou várias vezes que poderia reduzir o apoio à Ucrânia e pressionar Zelenski em direção a um acordo.

Figuras próximas ao republicano sugerem que a Ucrânia deveria ceder os territórios do leste já ocupados pela Rússia e desistir de suas ambições de entrar para a Otan. É altamente improvável que ambas as perspectivas sejam aceitas em Kiev.

Perguntado sobre o que pensa da posse de Trump, Zelenski disse que o republicano é um "homem forte". "Eu quero ter ele do nosso lado", afirmou.

Zelenski tem motivos para agir com cautela. O Instituto Kiel para a Economia Global calculou que, sem novos pacotes de ajuda dos EUA, a ajuda militar total do Ocidente no próximo ano poderia cair de 59 bilhões de euros para 34 bilhões de euros (de R$ 378 bilhões a R$ 218 bilhões).