Sob segurança reforçada, Alemanha mantém mercados de Natal após atentado

Neste sábado, o chanceler federal alemão Olaf Scholz destacou a importância dos mercados de Natal para a população. "Não há lugar mais pacífico e alegre do que um mercado de Natal", disse em visita a Magdeburg neste sábado. "Que ato terrível é esse de ferir e matar tantas pessoas com tamanha brutalidade?"

País vai manter mercados abertos

As cidades decidiram manter os mercados abertos apesar do apelo de alguns setores para que o evento seja encerrado mais cedo. Albert Ritter, presidente de uma associação nacional que promove as atrações artísticas em encontros como este, disse que encerrar as atividades enviaria o "sinal errado".

"A maneira como celebramos [o Natal] é um sinal de democracia viva e coexistência pacífica", disse Ritter ao jornal Rheinische Post.

Markus Lewe, presidente da Associação Alemã de Cidades, explicou que as cidades levam "os alertas de terror das autoridades muito a sério e ajustam regularmente as medidas de segurança no local".

"Ao mesmo tempo, apesar do alto nível de esforço, a proteção nunca é absoluta", enfatizou Lewe.