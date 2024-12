Alemanha investiga alertas sobre suspeito de ataque em mercado de Natal

Apesar disso, o jornal Die Welt apurou que uma avaliação de risco feita pela polícia estadual e federal alemã no ano passado concluiu que o suspeito não representava "nenhum perigo específico".

O chefe do Departamento Federal de Investigações da Alemanha (BKA), Holger Münch, disse à emissora pública alemã ZDF que o suspeito teve vários contatos prévios com as autoridades durante os quais fez insultos e, às vezes, ameaças, "mas ele não era conhecido por atos de violência", afirmou. Münch o descreveu como um "agressor atípico”.

Conflito com as autoridades

O suspeito, usuário assíduo da plataforma X, se descreve como um "ex-muçulmano e dissidente saudita" . Na rede social, ele publicou opiniões anti-islâmicas, criticou as autoridades alemãs e expressou apoio ao partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD).

Em uma ocasião, ele questionou se existiria um caminho para alcançar a justiça na Alemanha sem "explodir uma embaixada alemã ou massacrar aleatoriamente alemães".

O médico saudita também teve problemas legais no passado. Em 2013, um tribunal do norte da Alemanha o multou por "perturbar a paz pública ao ameaçar cometer crimes", de acordo com o Der Spiegel.