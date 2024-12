Casal de influencers morreu em acidente com 41 vítimas; filho sobreviveu

Entre as vítimas fatais do acidente que aconteceu em Teófilo Otoni (MG) estão Karine Boldrini, 37, e sua esposa, Milena Britto, 23. O casal estava acompanhado do filho de oito anos, Pedro, que sobreviveu a tragédia e está sob tutela do pai.

O que aconteceu

O trágico acidente em Teófilo Otini deixou ao menos 41 mortos. Todos os mortos do acidente estavam no ônibus. A maioria das vítimas morreu carbonizada após ficar presa nas ferragens. Uma delas é o motorista do coletivo.

Influencers no Tiktok. Milena e Karine criavam conteúdos para as redes sociais e tinham mais de 37 mil seguidores na rede de vídeos. Elas contavam um pouco da rotina sobre o casal.