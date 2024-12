Ciclone Chido deixa ao menos 94 mortos em Moçambique - Autoridades anunciaram neste domingo novo número de vítimas de fenômeno ocorrido há uma semana; ciclone também causou estragos no Malawi e destruição nas ilhas francesas de Mayotte.A passagem do ciclone Chido no norte de Moçambique há uma semana deixou ao menos 94 mortos e 768 feridos, além de afetar mais de 620 mil pessoas, segundo os dados mais atualizados do Instituto Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres, divulgados neste domingo (22/12).

O ciclone, que passou pelo norte do país em 15 de dezembro com ventos de 260 quilômetros por hora e 250 milímetros de chuva em apenas 24 horas, destruiu pelo menos 140.628 casas, 52 centros médicos e 250 escolas, segundo os dados oficiais.

O ciclone Chido também destruiu 89 edifícios públicos, 338 torres de alta tensão, 2.700 quilômetros de linhas de energia e 11 postes de telefonia móvel, entre outros danos.