A disputa sobre o galeão San José e outros tesouros submersos

"Política, caçadores de tesouros e poderosos"

Naquele ano, a Colômbia concedeu à Sea Search Armada os direitos sobre seu conteúdo, pelos quais a empresa agora reivindica 10 bilhões de dólares, o equivalente à metade do tesouro do San José. A empresa argumenta que nunca conseguiu prosseguir com a extração do tesouro por obstáculos impostos por governos colombianos posteriores.

Em 2015, o governo de Juan Manuel Santos anunciou a localização dos destroços graças a uma empresa contratada. "A questão sempre se moveu entre a política, os caçadores de tesouros e os interesses de pessoas poderosas dentro e fora do país", disse à DW Juan Guillermo Martín, arqueólogo colombiano e professor da Universidad del Norte.

Gustavo Petro instou seu governo a recuperar o tesouro de San José antes do fim de seu mandato em 2026, uma urgência que alarmou a comunidade científica. "No primeiro momento, Petro deu a ordem à Marinha Nacional para remover o conteúdo do galeão San José, ignorando as implicações técnicas de tal extração a uma profundidade de 600 metros. E ignorando um aspecto muito mais importante, que é o aspecto legal", enfatiza Juan Guillermo Martín, que considera ruim a gestão que o atual governo colombiano faz do San José, depois de investir cerca de 4 milhões de dólares.

De acordo com o especialista colombiano, o que foi feito até agora pode ser resumido a uma classificação, por meio de vídeo, de pouco mais de mil artefatos. Ele critica que o vídeo mostra pessoas inexperientes avaliando "o que acontece com eles [artefatos] ao ar livre". Além disso, agora foi dito que o navio não afundou por causa de uma explosão, mas por causa de um reparo mal feito.

Implicações legais