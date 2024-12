[Coluna] O que explica o surto de fake news após o atentado a um mercado de Natal na Alemanha?

Claro que tudo isso não acontece por acaso. Os radicais de direita usam isso como estratégia política. É importante lembrar que as próximas eleições para o Parlamento alemão acontecem em menos de dois meses e a principal bandeira da AfD é a pauta "anti-imigração".

Mas além da política, muitos cidadãos comuns acreditam nessas mentiras e as compartilham. Afinal, acreditar em mentiras e manipulações propagadas nas redes sociais parece ser mais confortável do que encarar a realidade cruel de que existem vários tipos de radicalizados e de terroristas. Eles não estão todos na mesma caixa e não têm a mesma religião e nacionalidade. As coisas são mais complicadas do que isso.

Não existe solução fácil e o perigo pode estar perto da gente. É difícil mesmo acreditar nessa realidade e todos nós (independente da posição política) sentimos tristeza e medo quando um ataque cruel assim acontece. Mas vale mais encarar a realidade. Se você for ler sobre o atentado, cheque as fontes de notícias. Não acredite naquele vídeo que você recebeu no zap. Isso vale para a Alemanha de hoje, mas para o Brasil, no geral, também.

_____________________________

Nina Lemos é jornalista e escritora. Escreve sobre feminismo e comportamento desde os anos 2000, quando lançou com duas amigas o grupo "02 Neurônio". Já foi colunista da Folha de S.Paulo e do UOL. É uma das criadoras da revista TPM. Em 2015, mudou para Berlim, cidade pela qual é loucamente apaixonada. Desde então, vive entre as notícias do Brasil e as aulas de alemão.

O texto reflete a opinião da autora, não necessariamente a da DW.Autor: Nina Lemos