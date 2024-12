20 estados e DF têm alerta de perigo potencial por chuvas durante Natal

A previsão do tempo para a véspera de Natal é de chuva intensa com alerta de "perigo potencial" em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal, conforme divulgado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) nesta terça-feira (24) até amanhã (25).

O que aconteceu

Previsão é de chuva forte em estados de todas as regiões do país. São eles: Acre, Amapá, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo, Tocantins, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Piauí, Rondônia e Santa Catarina, além do Distrito Federal.

20 estados e DF receberam alerta amarelo, de "perigo potencial", e 12 deles também estão com alerta laranja, de "perigo". As chuvas mais intensas podem atingir Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí e Rondônia.