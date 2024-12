Chefe da OMS estava em aeroporto alvo de ataque de Israel

Ele ainda disse que seus colegas da ONU e da OMS estão seguros e que precisarão esperar que os danos ao aeroporto sejam reparados antes de poderem partir.

Já o Ministério da Saúde do Iêmen, controlado pelos houthis, informou o número de vítimas em um balanço preliminar publicado pela agência de notícias iemenita Saba, que detalhou que "a agressão sionista ao aeroporto internacional de Sanaa matou três mártires e feriu outros 16".

A agência também especificou que uma pessoa foi morta e cinco ficaram feridas em decorrência de bombardeios israelenses na província de Hodeida, elevando o número de mortos para quatro e o número de feridos para 21 até o momento.

Aeronaves israelenses lançaram um ataque "com base em informações de inteligência" contra a infraestrutura usada pelos houthis no aeroporto de Sanaa, as usinas de energia de Hezyaz e Ras Kanatib e outras posições nos portos de Hodeida, Salif e Ras Kanatib, na costa oeste, de acordo com um comunicado militar israelense.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanayhu, disse que Israel persistirá "até que a tarefa seja concluída" para neutralizar os houthis do Iêmen, chamando-os de "braço terrorista do Irã", momentos depois que as FDI anunciaram o bombardeio de alvos militares no Iêmen.

