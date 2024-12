Ao menos 45 mortos em ataques israelenses em Gaza

O responsável pediátrico de um hospital no sul do território relatou, por sua vez, que três bebês com menos de um mês de vida morreram em 48 horas nesta semana devido ao frio.

A Defesa Civil de Gaza informou ao longo do dia várias dezenas de mortos em diferentes ataques na costa do território.

Treze pessoas morreram principalmente no bombardeio de uma casa no oeste da Cidade de Gaza, onde viviam "numerosas famílias deslocadas" pelos combates.

A guerra em Gaza começou em 7 de outubro de 2023 com uma incursão de militantes islamistas que mataram mais de 1.200 pessoas no sul de Israel, a maioria civis, e sequestraram 251, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais israelenses.

A campanha militar lançada em retaliação por Israel já deixou mais de 45 mil mortos em Gaza, a maioria civis, de acordo com o Ministério da Saúde do governo do Hamas no território palestino.

