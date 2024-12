Câmara não recorre de decisão de Dino que suspendeu emendas de R$ 4,2 bi

Por fim, tratando-se de matéria congressual, decorrente de orientação do Executivo, esta Casa reitera que não apresentará recurso em face da decisão do em. Relator, visto que tal recurso caberia ao Congresso Nacional e à Advocacia-Geral da União e não à Câmara dos Deputados.

Resposta do advogado da Câmara dos Deputados ao STF enviada nesta noite

Troca de ofícios

Lira interrompeu as férias para tratar no tema. O presidente da Câmara, Arthur Lira, reuniu-se ontem (26) com o presidente Lula e com líderes para dar uma resposta a decisão de Dino que suspendeu as emendas de comissão. No fim do dia, em pronunciamento, ele disse que "tudo que foi feito" segundo os conformes. "Todos os atos foram feitos dentro dos acordos entre Executivo, Legislativo e conversas com o poder Judiciário".

Lira também informou que protocolaria explicações para Dino. Os advogados da Câmara protocolaram um documento de 22 páginas na madrugada para reiterar a legalidade das emendas. "Não procedem os argumentos de que a deliberação das emendas de comissão é oculta ou fantasiosa", diz a Câmara.

Ministro tomou decisão após Câmara dos Deputados pedir liberação da verba suspensa. Em recurso apresentado mais cedo, a Casa negou irregularidades no ofício assinado por 17 líderes partidários alterando as indicações de verbas de emendas de comissão que somam R$ 4,2 bilhões. A nova destinação das verbas foi apresentada, porém, sem que comissões deliberassem sobre elas, o que Dino entendeu ser irregular e, por isso, determinou a suspensão do pagamento destes valores.