Por que milhares de brasileiros estão deixando o Reino Unido

Na época, os brasileiros iam até a sede da instituição para realizar as entrevistas com os agentes do Home Office, e pessoas ligadas à ONG apoiavam com a tradução. A parceria com as entidades, entretanto, foi interrompida sem justificativas, afirma Nabas. "Quando facilitávamos o projeto, as pessoas iam para o Brasil em menos de uma semana. Agora, estão esperando em média seis meses", diz.

Atualmente, o processo envolve preencher um formulário no site do governo e aguardar o retorno das autoridades.

Voluntários, mas nem tanto

Outro fator que contribui para o regresso de brasileiros, voluntária e involuntariamente, são os desafios para permanecer no Reino Unido. Com o Brexit, desde janeiro de 2021, brasileiros com dupla nacionalidade europeia perderam o direito de viver, trabalhar ou estudar no Reino Unido sem visto.

Com isso, explica o advogado especialista em imigração e sociólogo Edmar da Rocha, muitos brasileiros com cidadania portuguesa, italiana e espanhola ou dependentes destes se tornaram ilegais. "O Reino Unido não faz anistia, não tem políticas públicas para regularizar uma pessoa. O que você tem são rotas de imigração, por meio de casamento, estudo, trabalho e família", explica Rocha.

De acordo com ele, a comunidade brasileira enfrenta dois principais desafios: atender aos critérios da imigração e financeiro. O custo para requisitar um primeiro visto, de duração de dois anos e meio, pode chegar a 3,8 mil libras (R$ 30 mil). "Só o imposto de saúde, que era 735 libras, aumentou para 1.035", acrescenta Rocha. Uma residência permanente requer no mínimo três submissões, que custam o mesmo valor da primeira.