Quinze corpos encontrados em valas clandestinas no sudeste do México

Pelo menos 15 corpos foram encontrados em valas clandestinas no estado mexicano de Chiapas (sudeste), atingido por uma escalada de violência ligada ao crime organizado, informou no sábado o governo local.

O governador Eduardo Ramírez publicou no X detalhes sobre uma operação para restaurar a segurança em La Frailesca, área próxima à fronteira com a Guatemala com importante atividade agrícola e pecuária, mas que sofre uma série de bloqueios por células criminosas há três anos.

"As vias de comunicação foram liberadas" e "quinze corpos foram localizados até o momento em sepulturas clandestinas em duas propriedades", explicou o governador.