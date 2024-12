Nardoni vai passar Réveillon com Jatobá em condomínio de luxo no Guarujá

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá irão passar o Réveillon em um condomínio de luxo no Guarujá, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Nardoni e Jatobá obtiveram autorização judicial para passarem a virada de ano no condomínio Acapulco, um dos mais chiques do litoral paulista. Eles foram condenados a 30 e 26 anos de prisão respectivamente pelo assassinato de Isabela Nardoni, filha de Alexandre e enteada de Jatobá, que morreu aos 5 anos ao ser jogada pela janela do 6º andar do prédio onde o casal morava em 2008.

Casal cumpre pena no regime aberto. Anna Carolina Jatobá foi beneficiada pela progressão de pena desde junho de 2023, quando deixou o presídio de Tremembé. Já Alexandre Nardoni ingressou no mesmo sistema em maio deste ano. Nessa modalidade de progressão de regime, o condenado precisa trabalhar, ficar no albergue onde cumpre pena à noite e nos finais de semana.