Novo presidente da Geórgia toma posse em meio a protestos

O novo presidente apelou ainda ao respeito pelas "tradições, valores, identidade nacional, a santidade da família e da fé" do país.

Quem é o novo presidente

Candidato único na disputa e concorrendo pela legenda governista Sonho Georgiano (SG), Kavelashvili foi eleito em meados de dezembro em uma votação por um colégio eleitoral dominado pelo partido governante e que foi boicotada pela oposição ao governo do primeiro-ministro, Irakli Kobakhidze.

Kavelashvili é o sexto presidente na história do país desde a independência da União Soviética, em 1991. O ex-jogador de futebol atua como deputado desde 2016, depois de uma carreira como atacante que inclui uma passagem pelo Manchester City nos anos 1990.

Nascido em 1971, ele é o fundador do movimento A Força do Povo, que promoveu a aprovação de leis contra influência estrangeira e minorias sexuais – elas foram condenadas pela oposição e pelo Ocidente pela semelhança com as regras draconianas promulgadas pela Rússia para reprimir a oposição e os homossexuais.

Protestos do lado de fora