Macron, Lula, Putin e Trump: líderes mundiais aproveitam Réveillon para divulgar mensagens políticas

A mídia estatal chinesa também deu destaque para a troca de saudações de Ano Novo entre Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin, lembrando a crescente aproximação entre os dois países. Xi disse a Putin que as duas nações "sempre avançarão de mãos dadas", segundo informou a agência de notícias oficial Xinhua na terça-feira (31).

Pequim tem mantido fortes laços diplomáticos e comerciais com Moscou principalmente desde a invasão da Ucrânia em 2022, ajudando a compensar as sanções ocidentais e as tentativas de isolar Putin.

25 anos de Putin no poder

Do lado do Kremlin, o presidente russo aproveitou a data para celebrar seus 25 anos no poder. Saudando um país "independente, livre e forte", ele disse que a Rússia tinha "sido capaz de enfrentar os desafios mais difíceis".

"Ainda há muito a ser feito, mas podemos nos orgulhar do que foi alcançado, que é nosso bem comum para o desenvolvimento futuro", disse ele em seu tradicional discurso à nação, no qual fez apenas uma referência passageira ao conflito na Ucrânia. "Nesta véspera de Ano Novo, os pensamentos e as esperanças de familiares e amigos, de milhões de pessoas em toda a Rússia, estão ao lado dos nossos combatentes e comandantes", declarou. "Agora, no início de um novo ano, pensamos no futuro. Temos a certeza de que tudo ficará bem. Só vamos avançar", acrescentou.

Putin mencionou o "primeiro quarto do século 21", que também corresponde aos seus 25 anos à frente do país. Em 31 de dezembro de 1999, Putin, então primeiro-ministro, sucedeu o presidente russo Boris Yeltsin, que, doente, renunciou ao cargo para a surpresa de todos. Desde então, o homem forte do Kremlin se orgulha de ter transformado a Rússia novamente em uma grande potência, capaz de competir com o Ocidente, e de ter restaurado a honra dos russos após uma dissolução do império soviético.