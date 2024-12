Biden anuncia sanções contra Rússia e Irã por ingerência em eleição nos EUA

Além disso, o grupo cibernético iraniano que a Microsoft rastreia como Cotton Sandstorm tem procurado ativamente sites e meios de comunicação relacionados às eleições, sugerindo preparativos para operações de influência mais diretas à medida que o dia da eleição se aproxima.

Já os agentes russos, segundo a Microsoft, focaram suas medidas para prejudicar a campanha Harris-Walz. "Os agentes russos continuam a criar vídeos deepfake aprimorados por IA sobre a vice-presidente Harris", disse a empresa, na época.

Em um vídeo, Kamala Harris é retratada supostamente fazendo comentários depreciativos sobre o ex-presidente Donald Trump. Em outro, de uma fazenda de trolls alinhada ao Kremlin rastreada como Storm-1516, a candidata é acusada de caça ilegal na Zâmbia.

Num informe de setembro, as autoridades americanas declararam que vários adversários estrangeiros já haviam postado inúmeros deepfakes na Internet. A Rússia foi que mais os utilizou, espalhando "narrativas conspiratórias" e amplificando "questões que dividem os EUA, como a imigração", a fim de ajudar Trump e prejudicar os democratas.

Num recente artigo, a revista The New Yorker revelou como antigos governos americanos erraram ao lidar com a interferência externa em suas eleições. De acordo com a publicação, desde 28 de julho de 2016, quando o diretor da CIA começou a informar o presidente Barack Obama sobre a conspiração do Kremlin para ajudar a eleger Donald Trump, Obama decidiu não alertar o público antes do dia da eleição sobre a extensão total da conspiração russa, temendo que isso pudesse prejudicar a vitória de Hillary Clinton, amplamente esperada.

"Essa, ao que parece, foi a preocupação errada", destacou a revista, com base em entrevistas com especialistas e ex-agentes. As agências de inteligência dos EUA esperaram até dois meses depois de Trump vencer para expor a escala abrangente da operação russa.