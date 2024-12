Projeto 2025: Trump vai seguir o plano da ultradireita conservadora na Casa Branca? - O presidente eleito dos EUA se distanciou do manifesto de ultradireita no passado. Agora, vários autores e colaboradores do documento devem compor seu governo.O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, ainda não assumiu a Casa Branca, mas já enfrenta uma série de controvérsias em torno de sua nova administração.

Isso porque vários nomes escolhidos por ele para fazer parte de seu gabinete provocaram discussões acaloradas no Capitólio e na mídia americana. Críticos dizem que os cargos são distribuídos com base na proximidade com Trump, e não no conhecimento técnico.

Além disso, vários nomeados pelo presidente eleito têm conexões com o "Projeto 2025", um manifesto ultraconservador para o futuro dos Estados Unidos publicado pela Heritage Foundation, um think tank com sede em Washington, D.C.