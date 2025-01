Volta de Trump à Casa Branca deve salvar o TikTok nos EUA

Seja por influência de doadores ou por ter tido a própria campanha impulsionada pela plataforma junto ao eleitorado mais jovem, Trump parece ter mudado de ideia sobre o TikTok.

Durante sua primeira administração, ele foi um crítico contundente da plataforma e tentou bani-la. Mas recentemente ele pediu ao Supremo Tribunal que suspenda o banimento aprovado por lei do Congresso. O republicano sugere que seria capaz de garantir a segurança nacional americana e, ao mesmo tempo, preservar a operação do TikTok nos EUA.

O CEO do TikTok, Shou Chew, já teve reuniões com Trump no final de 2024, mas ainda não está claro como exatamente ele reverteria o banimento do aplicativo – que, vale lembrar, foi aprovado à época também com votos da base republicana no Congresso.

Strand aposta que Trump terá influência determinante sobre o futuro da plataforma nos Estados Unidos.

"Diferentemente do que tem sido noticiado, não acho que Trump tenha mudado de ideia sobre o TikTok. A guerra contra a plataforma começou durante o seu primeiro mandato. O que ele quer agora é o reconhecimento de que foi ele quem resolveu o impasse", opina o consultor.

Autor: Nicolas Martin