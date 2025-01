Atos reforçam impasse na Coreia do Sul sobre prisão de Yoon - Grupos de manifestantes pró e contra Yoon reuniram-se nas proximidades da residência do presidente deposto, em meio a frio intenso. Prazo para cumprir mandado de prisão contra o líder sul-coreano se aproxima do fim.Apesar do frio e da neve, manifestantes saíram às ruas de Seul, capital da Coreia do Sul, neste domingo (05/01), para se manifestar tanto a favor como contra a prisão do presidente destituído Yoon Suk Yeol.

O mandado de prisão contra Yoon, emitido devido à sua recusa em depor em uma investigação que apura sua decisão de decretar lei marcial em dezembro, deve expirar à meia-noite de segunda-feira.

Na sexta-feira, funcionários da agência anti-corrupção que lidera a investigação e policiais tentaram prender Yoon em sua residência, mas foram impedidos por militares sul-coreanos e membros da segurança presidencial. Após cinco horas, os funcionários da agência se retiraram para avaliar o próximo passo, mas à medida em que o prazo para o mandado de prisão se aproxima do final, outro impasse parece iminente.