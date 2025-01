UE tem "motor falho" às vésperas da posse de Trump

Na Alemanha, muitos ficariam felizes com essa performance. O Bundesbank (Banco Central alemão) projeta uma diminuição de 0,2% do PIB em 2024. Se isso se confirmar, será o segundo ano consecutivo de recessão.

As coisas só ficarão um pouco melhores em 2025, quando o Bundesbank prevê um pequeno aumento de 0,2%. Em outras palavras: a economia alemã está estagnada. O maior fator de incertezas é "possivelmente o aumento do protecionismo global", afirmam os economistas do Bundesbank.

Mercosul, o "pomo da discórdia"

Do ponto de vista alemão, um novo acordo de livre comércio poderia proporcionar alguma margem de manobra – por exemplo, entre a UE e os países do Mercosul (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai), um pacto que criaria a maior zona de comércio livre do mundo, com cerca de 700 milhões de pessoas.

A Comissão Europeia encerrou a fase de negociação em dezembro, mas ainda não está claro se e como o acordo será ratificado pelos Estados-membros da UE. A única coisa certa é que a Alemanha e a França mantêm posições divergentes nesse tema. A França já deixou claro que é contra um acordo abrangente de livre comércio.

"A questão comercial é um clássico pomo da discórdia entre a Alemanha e a França", diz a cientista política Demesmay. "Na França, as pessoas são muito mais críticas em relação aos grandes acordos comerciais do que na Alemanha. Há um sentimento de que o futuro do país já não está nas suas próprias mãos, e isso é politicamente perigoso."