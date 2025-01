Alemanha cumpriu sua meta de redução de emissões em 2024

As vendas arrecadaram 18,5 bilhões de euros (R$ 116 bilhões), cerca de 100 milhões de euros a mais do que no ano anterior. A fixação de preços para as emissões dos gases causadores do efeito estufa – que ocorre tanto em nível nacional quanto europeu – tem como objetivo incentivar empresas e consumidores a abandonar os combustíveis fósseis.

O chamado imposto de dióxido de carbono da Alemanha é cobrado sobre gasolina, diesel, óleo de aquecimento e gás natural.

A receita do comércio nacional de emissões para aquecimento e transporte aumentou em 21%, para 13 bilhões de euros em 2024.

Os recursos fluem diretamente para o fundo alemão para o clima e a transformação, criado para financiar medidas para facilitar a transição energética e proteger o meio ambiente, incluindo a reforma de edifícios, expansão da infraestrutura de veículos elétricos e descarbonização da indústria.

Além dos 13 bilhões de euros arrecadados no comércio nacional, foram gerados cerca de 5,5 bilhões no comércio europeu de emissões em 2024. Esse número representa uma queda de 28% em relação a 2023, com o preço médio das licenças de emissão europeias caindo de 84 para 65 euros por tonelada.

As usinas de energia, grandes empresas industriais, companhias aéreas e empresas de transporte marítimo necessitam de licenças de emissão europeias. No comércio europeu de emissões, a quantidade de licenças emitidas é reduzida anualmente para limitar gradualmente as emissões.