Apoio a traumatizados é prioridade após ataque de Magdeburg

Ele lida com as preocupações de todos os afetados e, em cooperação com as autoridades relevantes, providencia assistência prática, financeira e psicossocial. Além disso, ele é a voz política das vítimas e fala em nome delas nos meios político e público.

Weber disse na televisão pública alemã ZDF avaliar que muito mais de 500 pessoas foram afetadas pelo ataque. Assim como o padre da polícia estadual Vogler, Weber espera que muitos dos afetados só entrem em contato com as autoridades ou com os serviços de apoio às vítimas dias ou semanas depois, quando perceberem que estão em um estado mental ruim. "O outro grupo são as famílias dos enlutados, que são gravemente afetadas. Mas os parentes dos feridos graves também costumam entrar em contato muito mais tarde. Mas eles também precisam de ajuda", afirmou.

Lições do ataque de Berlim

Weber ressaltou na ZDF que os afetados têm direito a uma ajuda rápida "para evitar maiores transtornos de estresse pós-traumático". Ele afirmou que as autoridades aprenderam as lições do ataque ao mercado de Natal na Breitscheidplatz, em Berlim, em 2016.

Ele disse que naquela época, as vítimas foram tratadas tarde demais. Segundo Weber, também houve indenizações "pequenas demais". Em alguns casos, as vítimas estrangeiras não tiveram direito à indenização. Como resultado, as leis foram alteradas retroativamente e "muito já foi feito". No entanto, Weber também quer analisar o que deu errado no apoio às vítimas após o ataque de Magdeburg.Autor: Ralf Bosen