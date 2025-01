Meta elimina checagem de fatos externa e adota modelo do X

O próprio Zuckerberg concedeu que as mudanças são, em parte, determinadas por eventos políticos, inclusive a vitória de Donald Trump nas presidenciais americanas: "As eleições recentes também parecem um ponto de inflexão cultural, no sentido de voltar a priorizar o discurso."

As plataformas da Meta, sobretudo Facebook e Instagram, vão "simplificar" suas políticas para conteúdos, prosseguiu o magnata de 40 anos num vídeo online, e "se livrar de um monte de restrições sobre tópicos como imigração e gênero, que estão simplesmente fora de contato com o discurso mainstream".

Assim, a gigante da mídia social passaria a permitir "mais fala", a fim de enfocar conteúdos ilegais ou "violações de alta gravidade", como terrorismo, exploração sexual infantil e narcotráfico.

Ao anunciar a mudança, Zuckerberg também afirmou que "países da América Latina têm tribunais secretos que podem ordenar que empresas removam conteúdos de forma silenciosa". Ele não mencionou a quais países se referia, mas é um argumento semelhante ao adotado por Musk em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal, que chegou a derrubar o X no Brasil no final de outubro após a empresa não obedecer a ordens judiciais, bloqueio que durou cerca de 40 dias

As agências de notícias Agence France-Presse (AFP) e Associated Press (AP) estão entre os veículos de imprensa que têm atuado na checagem de fatos para a Meta.

A diretora da Rede Internacional de Checagem de Fatos (IFCN, na sigla em inglês), Angie Drobnic Holan, afirmou que a decisão da Meta irá "prejudicar usuários de redes sociais que estão à procura de informações precisas e confiáveis para tomar decisões sobre suas vidas cotidianas". "O jornalismo de checagem de fatos nunca censurou ou removeu publicações, ele adicionou informações e contexto a afirmações controversas e desmascarou conteúdo falso e teorias da conspiração."