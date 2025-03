O que a Ucrânia pode esperar da reunião com os EUA em Riad

Agora, em vista da visita planejada à Arábia Saudita, ele anunciou no Telegram que estava planejando uma reunião com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro saudita, Mohammed bin Salman. E acrescentou: "A Ucrânia está muito interessada na paz. Como já dissemos ao presidente Trump, a Ucrânia está trabalhando de forma exclusivamente construtiva para uma paz rápida e confiável e continuará a fazê-lo."

A Arábia Saudita será o primeiro país que Trump quer visitar em seu segundo mandato como presidente dos EUA – dentro das próximas seis semanas, de acordo com ele próprio.

Como a Arábia Saudita entrou em cena?

A Arábia Saudita está envolvida nas negociações com a Ucrânia por um motivo muito específico, acredita Ivan Us, do Instituto Nacional de Estudos Estratégicos, da Ucrânia. "Isso tem a ver com as negociações entre os EUA e a Arábia Saudita. E as declarações de que a Arábia Saudita deve investir um trilhão de dólares na economia americana. Para conseguir isso, os EUA estão aumentando a importância geopolítica da Arábia Saudita", disse ele em entrevista à DW.

Volodimir Zelenski, por outro lado, concordou em ir a Riad para demonstrar sua disposição de manter conversações com os EUA, o que seus parceiros europeus pediram que ele fizesse, de acordo com Us. "Essa reunião deve confirmar que há um diálogo e também é um sinal para os parceiros europeus de que eles não querem escalar o conflito, mas sim neutralizá-lo", acredita o especialista.

Embora a reunião ucraniano-americana na Arábia Saudita seja de natureza mais técnica, ela é importante para a compreensão das novas medidas tomadas pelos EUA em relação à Ucrânia, avalia Olexiy Haran, da Universidade Nacional da Academia Kyiv-Mohyla, em Kiev.