O que está acontecendo com a Ucrânia na região russa de Kursk?

Segundo Miron, a ocupação do território russo perdeu o sentido para a Ucrânia quando ficou claro que o país não conseguiria capturar alvos estratégicos importantes como a usina nuclear de Kursk. "Do ponto de vista estratégico militar, essa decisão foi uma catástrofe, porque estendeu o front, e as forças ucranianas já estavam sofrendo com a falta de equipamento e pessoal."

Resultado de operação depende da retirada

Para o coronel austríaco Markus Reisner, só será possível avaliar o resultado da operação em Kursk de forma conclusiva quando estiver claro quais foram as perdas e quão ordenada será a – na sua opinião inevitável – retirada das tropas ucranianas da região. "O grande fator de risco continua sendo a eclosão do caos e do pânico – um cenário enfrentado pelas tropas russas em 2022 em Kharkiv."

Na época, os russos não estavam preparados para a contraofensiva ucraniana. Eles tiveram que se retirar às pressas. A Ucrânia capturou muitos soldados russos, além de uma grande quantidade de equipamentos militares pesados do inimigo.

Autor: Eugen Theise, Iryna Ukhina