Messi, lesionado, está fora dos jogos da Argentina contra Uruguai e Brasil

Messi voltou aos gramados na última quinta-feira em um jogo da Copa dos Campeões da Concacaf em Kingston (Jamaica), após duas semanas afastado devido a uma sobrecarga muscular.

O astro, de 37 anos, se junta a outros dois lesionados que vão desfalcar a 'Albiceleste' nesta data Fifa: o atacante Paulo Dybala e o lateral-direito Gonzalo Montiel.

Após 12 das 18 rodadas das Eliminatórias, a Argentina lidera com 25 pontos, seguida pelo Uruguai (2º, 20 pontos), enquanto o Brasil ocupa a quinta posição (18 pontos).

As Eliminatórias Sul-Americanas dão seis vagas diretas para a Copa do Mundo do ano que vem, enquanto o sétimo colocado vai para uma repescagem com seleções de outras confederações.

-- Lista de convocados da seleção da Argentina:

- Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa/ING), Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha/FRA) e Walter Benítez (PSV Eindhoven/HOL).