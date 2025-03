Acúmulo de CO2 e temperatura do mar batem recorde em 2024

Terra "envia sinais de socorro"

Baseado em contribuições científicas de diversos grupos de especialistas, o relatório da OMM também citou como fator agravante a transição do eventoLa Niña, que baixa as temperaturas, para El Niño, que aquece. No entanto, enfatizou que as temperaturas atmosféricas são apenas uma peça de um quadro maior.

Com os mares absorvendo 90% do calor atmosférico excessivo, 2024 teve as taxas mais altas de aquecimento oceânico em 65 anos de registros. Isso impacta os ecossistemas marinhos, reduzindo a biodiversidade e a capacidade do mar de absorver carbono. Oceanos mais quentes estão ainda relacionados a tempestades tropicais e níveis mais elevados de acidificação, os quais prejudicam os habitats aquáticos e, consequentemente, o setor pesqueiro.

Como a água quente se expande e precisa de mais espaço, o fato também contribui para o aumento do nível do mar, o qual "tem impactos em cascata sobre ecossistemas e infraestruturas litorâneos, além de provocar danos por inundações e contaminar a água subterrânea com o sal oceânico.

"Nosso planeta está enviando mais sinais de socorro", comentou em comunicado o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ressalvando: "Mas esse relatório mostra que ainda é possível limitar a 1,5ºC o acréscimo da temperatura global no longo prazo." Caberia aos líderes "agir para fazer que isso aconteça", ao "aproveitarem os benefícios das energias renováveis baratas, limpas, para seu povo e economias".

Energia renovável em alta – mas vai bastar?