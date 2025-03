Alemanha quer investir 1 trilhão de euros - mas não sabe bem como

Para a Associação Alemã de Contribuintes (BdSt), todos esses empecilhos não são motivo para considerar um equívoco o bilionário pacote financeiro para defesa, infraestrutura e meio ambiente do provável futuro governo federal, formado por conservadores cristãos (CDU/CSU) e social-democratas (SPD).

Depois do Bundestag (câmara baixa do parlamento alemão, com deputados federais eleitos), o Bundesrat (câmara alta, com representantes dos 16 estados federados) também deu sinal verde para o pacote financiado por novas dívidas. Além dos gastos praticamente ilimitados com defesa, o pacote prevê 500 bilhões de euros para investimentos em infraestrutura nos próximos 12 anos.

Para o presidente do BdSt, Reiner Holznagel, o problema não é necessariamente a ausência de recursos para remediar o atraso nos investimentos no país: "A Alemanha está sufocada pela burocracia e por estruturas ineficientes. Precisamos de licitações mais rápidas e competências claras. Mas um novo fundo de dívida não resolve todas essas questões."

A economista e professora da Universidade Técnica de Nurembergue, Veronika Grimm, concorda: as verbas adicionais do pacote da dívida não podem ser gastos com a rapidez que seria necessária. Como declarou no Comitê de Orçamento do Bundestag, os procedimentos de planejamento e autorização são "um gargalo para o gasto desses fundos".

Ela também urge por "reformas que estimulem o crescimento", já que, até o momento, as projeções indicam que o pacote não deverá dar grande impulso imediato ao crescimento econômico, com um possível efeito moderado em 2026: "Para 2027, dependerá de quão bem os fundos serão aplicados", observa Grimm.

Construção como pedra fundamental