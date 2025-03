'Veneno sai de todas': parque encontra víbora-da-morte com três presas

Especialistas do Parque de Répteis Australiano (Australian Reptile Park, em inglês) anunciaram a descoberta de uma víbora-da-morte, ou víbora-mortal, com um detalhe que impressionou os biólogos: a presença de três presas. Considerada uma das serpentes mais perigosas do mundo, a presa adicional faz com a víbora seja ainda mais letal.

O que aconteceu

Conhecida como cobra-da-morte (Acanthophis antarcticus), o espécime apresentou uma presa a mais do que o esperado. As imagens do animal foram compartilhadas no perfil do Australian Reptile Park no Instagram na última semana.

A mutação identificada na cobra é inédita para os especialistas. "Isso é algo que nunca vimos antes", declarou Billy Collett, gerente do parque, ao portal Live Science. Segundo Collett, a cobra vive no local há cerca de sete anos. "Foi só recentemente que notamos a terceira presa. Achei que [a presa extra] simplesmente cairia com o tempo, mas, um ano depois, ela ainda está lá", disse.