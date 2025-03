Aeroporto de Londres volta a operar completamente após um dia

O aeroporto de Heathrow, em Londres, retomou as operações de pouso e decolagem na manhã de hoje, após ficar fechado por causa de um incêndio em uma subestação de energia.

O que aconteceu

"Operação total" do aeroporto foi anunciada às 6h30 da manhã (3h30 no horário de Brasília). Um porta-voz afirmou que centenas de funcionários foram escalados para ajudar na retomada do funcionamento e que novos voos devem ser adicionados aos programados para este sábado, permitindo a viagem de 10 mil passageiros a mais.

Mesmo com a retomada da operação, alguns passageiros enfrentam atrasos em voos. A expectativa é de que atrasos sejam sentidos nos próximos dias por causa do tempo em que o aeroporto ficou fechado.