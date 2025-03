Alemanha: Marcha neonazista em Berlim termina com 90 presos

Uma marcha de extremistas de direita em Berlim foi dispersada abruptamente no sábado (22), após cerca de quatro horas, diante de várias contramanifestações organizadas por grupos de esquerda. Marcada por diversas brigas e choques com a polícia, a marcha terminou com 90 pessoas presas pela polícia.

A manifestação, que reuniu membros da cena de extrema direita e diversos neonazistas, havia sido convocada por um ex-membro do partido AfD (Alternativa para a Alemanha) chamado Ferhat Sentürk, com o mote "Pela Lei e pela Ordem. Contra o extremismo de esquerda e a violência com motivação política". Ao todo, 860 pessoas compareceram, com a intenção de marchar por sete quilômetros em ruas do distrito berlinense de Friedrichshain, na região central da capital alemã.

Mas, segundo a imprensa alemã, os participantes mal conseguiram sair do lugar por causa de pelo menos dez contramanifestações que ocorreram nas imediações. Convocadas por grupos de esquerda e ativistas antifascistas, elas reuniram mais de 2 mil pessoas, e efetivamente bloquearam as vias que estavam na rota da marcha de extrema direita.