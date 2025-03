Mulheres trans têm vantagens injustas no esporte?

Homens e mulheres são avaliados separadamente na maioria dos esportes. Em 2023, cientistas fizeram uma declaração conjunta que consolidou esse entendimento: "Em eventos atléticos e esportes que dependem de resistência, força muscular, velocidade e potência, os homens normalmente superam as mulheres devido a diferenças sexuais fundamentais ditadas por seus cromossomos sexuais e hormônios sexuais na puberdade, em particular a testosterona".

Mulheres trans – designadas como do sexo masculino ao nascer, mas que se identificam como mulheres – também contam com essas vantagens. Se forem submetidas a terapia hormonal, as diferenças em relação às mulheres cisgênero são reduzidas. Mas mesmo assim ainda têm vantagens.

Além disso, a identidade trans é muito confundida no debate público com a intersexualidade. No caso das pessoas intersexuais, elas têm características sexuais masculinas e femininas desde o nascimento – que não é o caso das trans.

Num estudo de 2024, publicado na revista científica British Journal of Sports Medicine (BJSM), a força absoluta de preensão manual de 23 atletas trans analisados (que haviam passado por pelo menos um ano de terapia hormonal) foi menor do que a dos 19 homens cis participantes, mas maior do que a das 21 mulheres cis. A força de preensão manual é considerada um indicador da força muscular geral.

As mulheres trans que participaram também tiveram uma vantagem em parâmetros como o índice de massa magra e o consumo máximo absoluto de oxigênio (VO2 max), uma medida de condicionamento físico.

Em algumas modalidades, no entanto, tiveram desempenho pior do que as mulheres cis, por exemplo no salto vertical por estocada (chamado também de salto de contramovimento absoluto). De acordo com os autores do estudo, isso mostra a complexidade da fisiologia das atletas trans. Os pesquisadores alertam contra uma exclusão preventiva.