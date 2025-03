Rússia e Ucrânia concordam com trégua no Mar Negro - Moscou, entretanto, exige o fim das restrições que afetam seu setor agrícola para suspender os ataques na área. Acordo intermediado pelos EUA visa garantir a "navegação segura e eliminar o uso da força" no local.A Rússia e a Ucrânia concordaram nesta terça-feira (25/03) em interromper os ataques no Mar Negro e em locais de infraestrutura energética, em negociações intermediadas pelos Estados Unidos. Trata-se da primeira medida concreta em direção a um cessar-fogo desde o início dos ataques russos, em fevereiro de 2022.

O acordo deve garantir a "navegação segura, eliminar o uso da força e impedir o uso de embarcações comerciais para fins militares no Mar Negro", segundo comunicado da Casa Branca.

A Ucrânia e a Rússia também "continuarão trabalhando para alcançar uma paz duradoura", disse o governo americano em declaração.