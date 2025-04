Hackers deixam Coreia do Norte bilionária com criptomoedas - Após uma série de ciberataques, Pyongyang agora ostenta o terceiro maior estoque de bitcoin do mundo - uma vantagem para o país empobrecido que busca manter seu arsenal militar atualizado.Hackers norte-coreanos vêm atuando nos últimos anos para roubar e acumular bilhões de dólares em criptomoedas, colocando o país no ranking de nações com as maiores reservas de tokens digitais.

No final de fevereiro, hackers pertencentes ao Lazarus Group – uma conhecida rede norte-coreana de roubo de criptomoedas – conseguiram se apropriar de 1,5 bilhão de dólares (R$ 8,8 bilhões) em tokens digitais da empresa de criptomoedas ByBit, sediada em Dubai. Segundo a companhia, o grupo conseguiu invadir sua carteira digital de ethereum, a segunda maior moeda eletrônica depois do bitcoin.

A Binance News, uma nova plataforma operada pela empresa de câmbio de criptomoedas Binance, informou que a Coreia do Norte já acumula outros 13.562 bitcoins, o equivalente a 1,14 bilhão de dólares (R$ 6,7 bilhões).