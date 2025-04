Reino Unido aprova lei emergencial, afasta grupo chinês e assume controle da British Steel - Parlamento britânico afastou grupo chinês do comando da empresa, que vivia crise financeira. Sem a siderúrgica, Reino Unido se tornaria o único membro do G7 sem produção nacional de aço primário.O Reino Unido aprovou neste sábado (12/04) uma lei de emergência que permite ao governo assumir o controle total da British Steel, última siderúrgica britânica capaz de produzir aço primário, e afastar os proprietários chineses do comando da empresa.

O governo decidiu assumir o controle British Steel para impedir que o Jingye Group, em crise financeira, feche a planta industrial localizada em Scunthorpe, no norte da Inglaterra. Sem a planta, o Reino Unido se tornaria o único membro do G7 a não ser capaz de produzir aço primário nacionalmente, ampliando o risco de desabastecimento do país em meio à recessão global impostas pelas tarifas de Donald Trump.

A decisão foi tomada após horas de discussão em uma sessão parlamentar de emergência chamada pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Este tipo de convocação do Parlamento em recesso é um acontecimento raro no Reino Unido e aconteceu poucas vezes desde a Segunda Guerra. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Comuns e pela Câmara dos Lordes em um único dia.