[Coluna] Estamos começando a tratar a excelência como algo suspeito?

Vozes da Educação é uma coluna semanal escrita por jovens do Salvaguarda, programa social de voluntários que auxiliam alunos da rede pública do Brasil a entrar na universidade. Revezam-se na autoria dos textos o fundador do programa, Vinícius De Andrade, e alunos auxiliados pelo Salvaguarda em todos os estados da federação. Siga o perfil do programa no Instagram em @salvaguarda1.

Este texto foi escrito por Julia Lucena Teixeira, 17 anos, estudante do terceiro ano do ensino médio na rede pública paulista . O texto reflete a opinião da autora, não necessariamente a da DW.Autor: Julia Lucena Teixeira