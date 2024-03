Marielle: avanços no aniversário da morte, vergonha na véspera

Infelizmente, na véspera, o Brasil que releva até os crimes mais brutais para reafirmar suas taras ideológicas deu as caras. Para achincalhar "feministas", o deputado federal Éder Mauro (PL-PA), depois de fazer uma comparação descabida do caso com o ataque terorrista do Hamas, bradou, em pleno Parlamento, que "Marielle Franco acabou, porra. Não tem porra nenhuma aqui". Reinaldo Azevedo, em vídeo, usa Schopenhauer para desmontar a, bem, "lógica" do ilustre parlamentar (pré-candidato bem cotado a prefeito de Belém). Merece muito ser assistido.

E Leonardo Sakamoto pensa sobre o problema de como abordar essa patologia da política brasileira: "Isso se coloca como um desafio ao naco racional da sociedade: como criticar as declarações violentas de deputados, mas não dar a eles o palanque midiático que tanto querem para alçar voos políticos? Enquanto isso, o grotesco, o bizarro e o surreal continuam tendo sucesso". Triste.

