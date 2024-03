Deputado bolsonarista ataca Marielle para promover sua candidatura em Belém

O ataque do deputado federal Éder Mauro (PL-PA) a Marielle Franco, vereadora cuja execução completa seis anos nesta quinta (14), é mais um capítulo da tática bolsonarista de usar o grotesco, o bizarro e o surreal no Congresso Nacional para chamar a atenção e se promover eleitoralmente. Segue, dessa forma, os passos dados pelo próprio Jair Bolsonaro, que usou o grotesco, o bizarro e o surreal para deixar de ser deputado federal e virar presidente.

Ao gritar "Marielle Franco acabou, porra. Não tem porra nenhuma aqui", nesta quarta (14), em uma sessão da Comissão de Direitos Humanos da Câmara", Éder Mauro, que é pré-candidato à Prefeitura de Belém, queria chamar para si a atenção da imprensa e das redes sociais. Da mesma forma, que Bolsonaro capturava os holofotes ao dizer que uma deputada seria tão feia que não mereceria ser estuprada ou chamando indígenas de fedorentos.

Mauro aparece em primeiro lugar no levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado também nesta quarta, com 26% das intenções de voto, seguido por Cássio Andrade (PSB) e Jose Priante (MDB), com 12,8%, cada, e pelo atual prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), com 11,1%.